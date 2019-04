BR Cassis mahnt Stellungnahme Italiens zu Grenzgängerbesteuerung an

Cassis hat sich am Rande der Eröffnung des Dialogforums zwischen der Schweiz und Italien mit der zuständigen Ministerin Erika Stefani über dieses und andere Dossiers unterhalten, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag mitteilte.

Die lange Wartezeit auf die Antwort aus Rom setze das Vertrauen in die Behörden aufs Spiel, sagte Cassis am Freitag gemäss Redetext in seinem Eröffnungsvotum vor 150 Persönlichkeiten aus Italien und der Schweiz. Er bitte alle Beteiligten darum, sich dafür einzusetzen, dass es in diesem Dossier vorwärtsgehe.

Rund 70'000 italienische Grenzgängerinnen und Grenzgänger arbeiten in der Schweiz. Im Streit um deren Besteuerung hatte die Tessiner Regierung Mitte 2017 einen Schritt auf Italien zugemacht und beharrt seither nicht mehr auf der Vorlegung eines Strafregisterauszugs der Arbeiter. Damit wurde die letzte Hürde zum Abschluss eines neuen Besteuerungsabkommens beseitigt. Bisher wurde das Abkommen jedoch nicht ratifiziert.

Die fünfte Ausgabe des Dialogforums zwischen den beiden Ländern findet am 12. und 13. April in Genua statt. Vier Arbeitsgruppen werden am Ende der Veranstaltung ihre Arbeiten zu den Themen Verkehr (Ausbau der ligurischen Häfen und der Gotthard-Eisenbahnachse), Technologie (Verwendung von Big Data im Gesundheitsbereich), Tourismus und Europa (Integrationsmodelle) präsentieren.

Die bisherigen vier Dialogforen zwischen den beiden Ländern fanden in Rom, Bern, Mailand und Lugano statt. Italien ist der drittwichtigste Handelspartner der Schweiz, die Schweiz der sechstgrösste Exportmarkt für Italien. Das jährliche Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern liegt bei über 30 Milliarden Franken.

(AWP)