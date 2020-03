BR Cassis trifft in Paris französischen Aussenminister Le Drian

Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) weilte am Montag und Dienstag zu einem offiziellen Besuch in Paris. Die Massnahmen der internationalen Gemeinschaft zur Eindämmung des Coronavirus kamen beim Treffen mit Le Drian zur Sprache.

Cassis dankte dem französischen Minister für Europa und auswärtige Angelegenheiten Le Drian für die Unterstützung Frankreichs bei der Repatriierung von Schweizer Staatsangehörigen aus der Provinz Hubei in China. Er betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zur Eindämmung des Coronavirus unabdingbar sei. Des Weiteren besuchte Cassis das Krisen- und Unterstützungszentrum des französischen Aussenministeriums und traf den Leiter des Zentrums für Analyse, Prognose und Strategie der französischen Regierung.

Die beiden Aussenminister sprachen zudem über die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Polizei, Verteidigung und Sicherheit. Auch die Weiterentwicklung des EuroAirports Basel-Mülhausen-Freiburg und weitere grenzüberschreitende Fragen wurden angesprochen.

Erörtert wurde zudem die Lage im Nahen Osten, einschliesslich der gravierenden humanitären Folgen der Eskalation der Feindseligkeiten in Syrien sowie der grossen Flüchtlingsströme an der griechisch-türkischen Grenze. Die beiden Delegationen sprachen auch über die Lage in Libyen, den Konflikt in der Ostukraine und den Sahel.

(AWP)