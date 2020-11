BR Keller-Sutter pocht bei EU-Ministern auf Umsetzung getroffener Massnahmen

Nach den jüngsten Anschlägen in Nizza und Wien haben die EU-Innenminister an einer Videokonferenz beschlossen, den Kampf gegen den Terrorismus gemeinsam mit verschiedenen Massnahmen zu verstärken. Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die für die Schweiz teilnahm, unterstützt eine starke Zusammenarbeit in Europa zur Bekämpfung des Terrorismus.