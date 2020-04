BR Maurer lobt trotz drohendem Rekorddefizit Notkreditsystem des Bundes

Laut Maurer hat der Bund bisher 109'000 Bürgschaften im Umfang von 17 Milliarden Franken bewilligt. Ihm sei bisher kein konkreter Fall von Missbrauch bekannt. Der Bund rechne auch langfristig mit Missbräuchen "deutlich unter einem Prozent".

"Das Liquiditätsprogramm funktioniert", sagte Maurer am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. Die Schweiz sei weltweit das einzige Land, das nicht nur Kredite gesprochen, sondern diese auch an die Front gebracht habe.

Vertrauen in Kreditsteller

Insgesamt schätzt der Finanzminister, dass maximal 10 Prozent der Kredite nicht an den Bund zurückbezahlt werden. Der normale Verlust im Bürgschaftswesen betrage 1,5 Prozent, seine Aussage sei also sehr defensiv.

Die Kreditsteller seien "verantwortungsvolle Unternehmen, die das Geld zurückzahlen", versicherte Maurer. Und selbst wenn "einige Millionen" bachab gehen sollten, stimme das Gesamtpaket längst.

Maurer warnt vor Lockdown-Folgen

Mit oder ohne Missbräuche und unabhängig von der Rückzahlquote: Das Notprogramm wird den Bund einiges kosten. Das Defizit des Bundes Ende Jahr dürfte unter dem Strich rund 80 Milliarden Franken betragen, wie Maurer sagte. "Wir bewegen uns in der Grössenordnung eines Jahresbudgets." Eine genauere Analyse werde der Bund im dritten Quartal 2020 vornehmen.

Experten schätzen, dass der Schweizer Wirtschaft pro Tag im Lockdown rund 500 bis 700 Millionen Franken entgehen. "Je länger wir warten, desto grösser wird dieser Ausfall", sagte Maurer. Jeder Tag des Stillstands habe auch erhebliche Folgen für den Haushalt des Bundes.

Nach der Krise sei es entscheidend, dass Arbeitsplätze erhalten blieben und die Schweiz wettbewerbsfähig bleibe. "Wir müssen möglichst rasch in den normalen Betrieb übergehen."

Hilfe für Start-ups

Um das Risiko für einen Konkurs auch für Jungunternehmer zu reduzieren, haben Bund und Kantone den Start-up-Unternehmen in der Schweiz Bürgschaften in Höhe von bis zu 154 Millionen Franken in Aussicht gestellt.

Bisher hatten solche Unternehmen grosse Mühe, an Covid-19-Kredite zu kommen. Die Vergabepolitik von Hilfskrediten beruht auf den Umsätzen sowie den Lohnsummen. Das sind zwei Faktoren, die bei Start-ups meist tiefer ausfallen als bei bereits etablierten Firmen. Dies hat zur Folge, dass Darlehen entweder sehr tief ausfallen oder überhaupt nicht genehmigt werden.

Beispielsweise die grösstenteils im Kanton Zug beheimatete Blockchain-Szene steht laut dem Branchenverband aufgrund der Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand. Gemäss einer Umfrage unter den Jungunternehmen sehen sich knapp 80 Prozent von Insolvenz bedroht.

Geld soll bald fliessen

Einige Kantone hatten in den vergangenen Wochen bereits ergänzende Massnahmen für Start-ups ergriffen. Nun hat der Bund beschlossen, das bereits bestehende Bürgschaftswesen für KMU für die Unterstützung von Start-up-Firmen zu nutzen. Dieser Ansatz könne ohne zeitaufwendige Gesetzesänderung umgesetzt werden, sagte Maurer.

"Erste Gelder sollen Ende April fliessen." Der Bund erwarte viele Anfragen - insbesondere von Unternehmen der Blockchain- und Fintech-Branche. Es gehe um Unternehmen, die momentan "den Schnauf etwas verloren haben". Sponsoren wendeten sich ab, die langfristige Finanzierung der Projekte fehle.

Details des Verfahrens noch offen

In dieser Phase müsse der Staat eingreifen, dass innovative, kreative Unternehmen nach der Krise noch präsent seien. Die Massnahmen könnten der Schweiz einen entscheidenden Vorteil verschaffen, damit sie in diesem Bereich weiter zur Weltspitze gehöre.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) wird bis Ende April in Absprache mit den interessierten Kantonen und den Bürgschaftsorganisationen die Details zum Verfahren klären. Festgelegt hat der Bundesrat den Grundsatz, dass der Bund für 65 Prozent und der jeweilige Kanton für die restlichen 35 Prozent eines Kredits verbürgen.

(AWP)