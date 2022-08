BR Sommaruga ruft zu Annäherung an Europa auf

Bundesrätin Simonetta Sommaruga ruft zu einer Annäherung an Europa auf, wenigstens zu einer "Vernunftehe". Europa sei der "naheliegende Partner" der Schweiz, sagte sie am Samstagabend in Locarno an einer Veranstaltung des Verlegerverbandes Schweizer Medien im Rahmen des Filmfestivals.