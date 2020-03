In Brasilien geht jetzt auch das Militär gegen Corona in Stellung

Brasilien hat den Einsatz des Militärs erlaubt, um in der Covid-19-Pandemie die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und im Kampf gegen das Virus zu helfen. Das ordnete Justizminister Sérgio Moro am Dienstag per Erlass an. Die Massnahme ist zunächst bis zum 28. Mai befristet und kann vom Justizministerium verlängert werden.