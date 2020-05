Brasilien hat mehr Corona-Infizierte als Grossbritannien

Brasilien hat Grossbritannien bei der Zahl der Corona-Infizierten überholt. Dies ist aus den jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Montag ersichtlich. Demnach haben sich in dem mit 210 Millionen Einwohnern grössten Land in Lateinamerika 254 220 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 244 995 in Grossbritannien. 16 792 Menschen sind in Brasilien im Zusammenhang mit dem Virus bislang gestorben.