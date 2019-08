Brasilien-Krise: Paris widersetzt sich Mercosur-Freihandelsabkommen

Angesichts der massiven Waldbrände in der Amazonasregion widersetzt sich Frankreich dem ausgehandelten Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Ländern. Präsident Emmanuel Macron habe seinem brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro vorgeworfen, ihn beim Gipfel der grossen Industrie- und Schwellenländer (G20) in Osaka im Hinblick auf Zusagen zum Umweltschutz angeschwindelt zu haben. Der Élyséepalast bestätigte am Freitag in Paris auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur AFP.