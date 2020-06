Brasilien meldet 1374 Corona-Tote binnen eines Tages

Brasilien hat 1374 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Brasília am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Dem Portal "G1" zufolge ist es - nach 1470 Toten am 4. Juni - die zweithöchste für einen 24-stündigen Zeitraum registrierte Zahl seit Beginn der Pandemie. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Brasilien auf 52 645. Neu-Infizierte kamen 39 436 dazu. Insgesamt haben sich mehr als eine Million Menschen in dem grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas nach den offiziellen Daten mit dem Coronavirus infiziert.