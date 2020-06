Brasilien überholt Grossbritannien bei Zahl der Corona-Toten

Brasilien hat Grossbritannien bei der Zahl der Corona-Toten überholt. Nach den Daten des Gesundheitsministeriums vom Freitag starben in Brasilien bislang 41 828 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das grösste und bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika liegt damit laut der Johns-Hopkins-Universität in den USA weltweit auf Platz zwei der Länder mit den meisten Corona-Toten - nach den Vereinigten Staaten (mehr als 114 600 Tote). 828 810 Menschen haben sich in Brasilien mit dem Virus infiziert. In Grossbritannien starben laut Johns-Hopkins-Universität 41 566 mit dem Virus infizierte Menschen.