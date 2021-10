Brasilien und Argentinien nähern sich im Mercosur-Streit an

Nach Unstimmigkeiten über die künftige Handelspolitik des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur haben sich die grössten Mitgliedsstaaten Brasilien und Argentinien wieder einander angenähert. So habe man etwa den "notwendigen Konsens" erreicht, um den gemeinsamen Zolltarif für Güter aus Drittstaaten um zehn Prozent zu senken, wie aus einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen des argentinischen Aussenministers Santiago Cafiero mit Brasiliens Aussenminister Carlos França in Brasília am Freitag (Ortszeit) hervorging.