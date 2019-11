Brasilien will zehn Milliarden Dollar pro Jahr für Klimaschutz

Kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid verlangt Brasilien mindestens zehn Milliarden US-Dollar pro Jahr aus der internationalen Klimaschutzfinanzierung. "Uns stehen mindestens zehn Milliarden pro Jahr zu", sagte der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung "Folha de S.Paulo". "Brasilien ist das Land mit dem grössten tropischen Regenwald der Welt und ein Vorbild für Nachhaltigkeit."