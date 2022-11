Zwei Tage nach seiner Niederlage bei der Wahl in Brasilien hat sich der rechte Präsident Jair Bolsonaro erstmals öffentlich geäussert. Allerdings sagte er bei der kurzen Rede am Dienstag in Brasília nicht, ob er den Sieg seines Herausforderers Luiz Inácio Lula da Silva anerkennt. "Ich möchte mich bei den 58 Millionen Brasilianern bedanken, die mich am 30. Oktober gewählt haben", sagte Bolsonaro. "Als Präsident und Bürger werde ich weiter alle Anforderungen unserer Verfassung erfüllen."

01.11.2022 21:38