(Ausführliche Fassung) - Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt zwei Tage nach der Wahl in Brasilien hat der rechte Präsident Jair Bolsonaro seine Niederlage nicht ausdrücklich anerkannt. "Ich möchte mich bei den 58 Millionen Brasilianern bedanken, die mich am 30. Oktober gewählt haben", sagte Bolsonaro am Dienstag in einer kurzen Erklärung in seiner Residenz in Brasília. "Als Präsident und Bürger werde ich weiter alle Anforderungen unserer Verfassung erfüllen."

01.11.2022 22:24