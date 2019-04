Brexit-Chaos: Barnier hofft auf Ergebnisse aus Labour-Gesprächen

Im innerbritischen Gezerre um den Brexit setzt EU-Chefunterhändler Michel Barnier weiter auf die Gespräche zwischen Premierministerin Theresa May und der oppositionellen Labour-Partei. Wenn Grossbritannien danach zum Beispiel wünsche, doch eine echte Zollunion mit der EU anzustreben, wäre die EU dazu bereit, erklärte er am Dienstag nach einem Ministertreffen in Luxemburg. "Die Politische Erklärung, die den Rahmen für die zukünftige Beziehungen fixiert, kann verbessert werden." Lediglich das Austrittsabkommen werde nicht mehr aufgemacht.