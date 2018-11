Brexit-Deal ist laut Trump gut für die EU

US-Präsident Donald Trump hat neues Öl ins Feuer der Debatte um die Deutung eines Brexit-Abkommens zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien gegossen. "Es hört sich nach einem grossartigen Deal für die EU an", sagte Trump am Montag in Washington über die am Vortag in Brüssel erreichte Einigung. Mit Blick auf die Situation der Briten fügte er an: "Wie der Deal aussieht, könnte es sein, dass sie nicht in der Lage sind, mit uns Handel zu treiben, und ich glaube nicht, dass sie das wollen", sagte Trump. "Das wäre ein grosses Minus für den Deal."