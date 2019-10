Parlamentssprecher John Bercow hat einen Ergänzungsantrag zur Abstimmung zugelassen, der die Entscheidung über Johnsons Brexit-Abkommen aufschieben würde.

Der vom ehemaligen konservativen Abgeordneten Oliver Letwin eingebrachte Antrag sieht vor, dass das Parlament vor einem Votum über die EU-Ausstiegsvereinbarung erst formell den Gesetzesvorschlag zur Umsetzung dieses Brexit-Vertrags verabschieden muss. Eine Annahme des Letwin-Antrags würde dazu führen, dass das Parlament am Samstag nicht über den Brexit-Vertrag abstimmt.

Die Abstimmungen im Parlament sollen etwa um 15 Uhr , also um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen.

Regierungschef Johnson will eine Verschiebung der Abstimmung über seinen Brexit-Vertrag verhindern. Er werde dafür kämpfen, dass der Antrag des Abgeordneten Oliver Letwin keine Mehrheit finde, sagt ein Sprecher von Johnson. Letwin will erreichen, dass vor der eigentlichen Brexit-Abstimmung über die konkrete Umsetzung des Austrittsvertrags beraten wird. Johnson Sprecher sagte weiter, ein Votum für den Letwin-Antrag sei ein Votum für Verzögerung.

Johnson sagte in der Debatte, dass es in der Sondersitzung zu einer "bedeutungsvollen Abstimmung" komme und dass der der Moment zur Lösung des Brexit-Problems gekommen sei. Es sei an der Zeit, voranzuschreiten.

Dabei hat Johnson die Unterstützung der harten Brexit-Befürworter. Der Chef der besonders euroskeptischen Tories in der sogenannten European Research Group (ERG), Steve Baker, hat die Gruppe zum Votum für Johnsons Austrittsvertrag aufgefordert. In der Vergangenheit haben die Stimmen von ERG-Mitgliedern mit dazu beigetragen, dass das Brexit-Abkommen von Johnsons Vorgängerin Theresa May im britischen Parlament mehrfach scheiterte.

Die britische Regierung will nach den Worten von Brexit-Minister Stephen Barclay keine Verlängerung der im Austritts-Vertrag vorgesehenen Übergangsperiode beantragen. "Wir haben nicht die Absicht, über Dezember 2020 hinauszugehen", sagte Barclay der BBC. In der Übergangszeit soll das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU dauerhaft geregelt werden. Mit der EU ist dafür eine Frist bis Ende 2020 vereinbart.

(Reuters/cash)