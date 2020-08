Brexit: Forschende drängen auf Kompromiss bei "Horizon Europe"

Das Vereinigte Königreich und die EU hatten sich beide zur britischen Teilnahme am neuen EU-Forschungsprogramm "Horizon Europe" (2021-2027) bekannt. Doch die zurzeit laufenden Verhandlungen zwischen London und Brüssel über das künftige Verhältnis, die auch die Zusammenarbeit in der Forschung regeln sollen, kommen kaum voran.

Zahlreiche Wissenschaftsorganisationen und Forschende aus Europa - etwa die Rektorenkonferenz akademischer Schulen in Polen oder Vertreter des deutschen Max-Planck-Instituts - lancierten deshalb kürzlich einen Appell.

Es sei entscheidend, dass das Bekenntnis zu Horizon "nun schnell in ein Abkommen" überführt werde, schrieben sie in einer von der britischen, auf medizinische Forschung ausgerichteten Stiftung Wellcome publizierten Erklärung.

London soll EU-Kontrolle akzeptieren

Darin stellen die Wissenschaftler Forderungen an beide Seiten. So verlangen sie von London, dass es im Forschungsbudget explizit Geld für Horizon reserviert, "um Vertrauen zu schaffen". Auch solle es "die Notwendigkeit für EU-Institutionen" akzeptieren, die korrekte Verwendung der Gelder zu überwachen.

Grossbritannien müsse zudem anerkennen, dass es als Drittstaat nicht mehr Nettobezüger von Forschungsgeldern sein kann. Der Vorschlag der EU sehe jedoch im Gegenzug keinen Korrektur-Mechanismus vor, um das Vereinigte Königreich vor unangemessen hohen Zahlungen zu schützen, "was eher wahrscheinlich ist", kritisieren die Wissenschaftler und verlangen in diesem Punkt Anpassungen.

Brüssel müsse ausserdem klarstellen, dass die Forschungsresultate von assoziierten Staaten in gleicher Weise wie von Mitgliedsstaaten verwendet werden können. Beide Seiten müssten zudem akzeptieren, dass ein Forschungsabkommen nur dann funktioniere, wenn auch eine gegenseitige Mobilitätvereinbarung bestehe.

Schweizer Hochschulen

Vor Kurzem mischte sich dann auch noch der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown in die Debatte ein. Am internationalen Online Edinburgh Book Festival forderte er die Beteiligten "zum Handeln" auf, um Grossbritanniens Teilnahme am EU-Forschungsprogramm zu sichern.

Swissuniversities, die Dachorganisation der Schweizer Hochschulen, bricht ebenfalls eine Lanze für die "fortgesetzte Assoziierung Grossbritanniens" am EU-Forschungsprogramm. Ein Ausstieg "würde für beide Seiten einen Verlust von wertvollen Partnerschaften bedeuten", schreibt der Dachverband auf Anfrage.

Bereits im Januar hatten insgesamt 40 Wissenschaftsorganisationen und Universitäten aus ganz Europa - inklusive Swissuniversities - eine Erklärung unterzeichnet, in der sie die Beteiligten aufforderten, Grossbritanniens Vollassoziierung an "Horizon Europe" "als Priorität bei den Diskussionen über künftige Beziehungen" zu behandeln.

Zeit drängt

Denn die Zeit drängt. Bis Oktober sollt eigentlich ein Abkommen zwischen Brüssel und London ausgehandelt sein, damit es noch rechtzeitig am 1. Januar 2021 in Kraft treten kann. Ende 2020 läuft nämlich die Übergangsphase aus. Ohne Abkommen wird Grossbritannien gegenüber der EU ein gewöhnlicher Drittstaat.

Vergangene Woche, nach Abschluss der siebenten Verhandlungsrunde, zeigten sich die Chefunterhändler der EU und Grossbritanniens jedoch tief enttäuscht und machten sich gegenseitig Vorwürfe. Die nächste Runde ist für die Woche des 7. Septembers vorgesehen.

