Im Tauziehen um eine Verschiebung des Brexits droht Frankreich mit einem Veto. Aussenminister Jean-Yves Le Drian sagte am Mittwoch in der Pariser Nationalversammlung, falls die britische Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel nicht "ausreichende Garantien" für die Glaubwürdigkeit ihrer Strategie vorlege, würde Frankreich einen EU-Austritt Grossbritanniens ohne Abkommen vorziehen.