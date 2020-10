Brexit-Handelspakt: Premier Johnson telefoniert mit Kanzlerin Merkel

Endspurt im Verhandlungsmarathon: Der britische Premier Boris Johnson hat am Sonntag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über den angestrebten Brexit-Handelspakt gesprochen. Johnson habe bei dem Telefonat am Sonntag betont, dass ein Deal für beide Seiten - Grossbritannien und die Europäische Union - positiv wäre, sagte ein Regierungssprecher in London. Downing Street sei aber auch darauf vorbereitet, ohne Abkommen die Übergangsphase zu beenden.