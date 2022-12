Auch in anderen Bereichen kann das Handelsabkommen - trotz weitgehender Zollfreiheit - die durch den EU-Austritt entstandenen Probleme nicht beseitigen. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der meist kleinen und mittelständischen Unternehmen gab an, mit Schwierigkeiten bei der Umstellung auf die neuen Handelsregeln konfrontiert zu sein. Beinahe die Hälfte (45 Prozent) tut sich schwer mit den Regelungen für den Handel von Dienstleistungen. 44 Prozent gaben an, Probleme bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden zu haben.