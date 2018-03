Brexit / Juncker: EU muss sich auf Zukunft konzentrieren - nicht auf Brexit

Bei den künftigen Beziehungen müssten aus "breit gefassten Anregungen und Wünschen" bald "konkrete, praktikable Lösungen" werden.

Dies sei in der Irland-Frage "besonders wichtig", sagte Juncker am Dienstag im EU-Parlament in Strassburg weiter. Er bezeichnete die künftige Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland dabei als "europäische Frage".

Juncker hob dabei die Bedeutung einer möglichst durchlässigen Grenze für das Karfreitagsabkommen hervor, das den blutigen Nordirland-Konflikt beendet hatte.

Ausserdem betonte der EU-Kommissionspräsident in seiner Rede im EU-Parlament, die EU könne sich nicht allein auf den Brexit konzentrieren. "Wir müssen uns auf unsere europäische Zukunft konzentrieren, nicht auf die Vergangenheit, nicht auf den Brexit."

