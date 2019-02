Amsterdam, 09. Feb (Reuters) - Die niederländische Regierung führt nach eigener Auskunft Gespräche mit 250 ausländischen Firmen über die Verlegung von Geschäftstätigkeiten im Zuge des Brexits. Es handele sich grösstenteils um britische, aber auch um amerikanische und asiatische Unternehmen, gab das Wirtschaftsministerium am Samstag bekannt.

Diese überprüften angesichts des für den 29. März geplanten Austritts Grossbritanniens aus der EU ihre Standorte in Europa. "Sie umfassen Unternehmen aus dem Finanzsektor, Medien und Werbung, Biowissenschaften und Gesundheit sowie Logistik", hiess es in der Mitteilung. Die heimische Agentur für ausländische Investitionen wolle die Firmen von einer Verlagerung von Aktivitäten in die Niederlande überzeugen.

Das Ministerium legte zugleich einen Bericht vor, der bisherige Verhandlungserfolge zeigt. Demnach wurden im vergangenen Jahr im Zuge eines Anwerbungsprogramms 42 Betriebe oder Niederlassungen und 1923 Arbeitsplätze von Grossbritannien in die Niederlande gebracht. Konkret genannt werden die japanische Investmentbank Norinchukin, TVT Media sowie die Finanzdienstleister MarketAxess und Azimo.

(Reuters)