Brexit-Ratifizierungsgesetz im britischen Oberhaus

Etwa zwei Wochen vor dem Brexit muss das Ratifizierungsgesetz für das EU-Austrittsabkommen das britische Oberhaus in mehreren Stufen passieren. Die Lords beschäftigen sich seit Montagnachmittag bis in die kommende Woche hinein mit dem Gesetz. Auch das Europaparlament muss das Vertragswerk noch absegnen; dies soll am 29. Januar geschehen. Zwei Tage später, am 31. Januar um 24 Uhr (MEZ), will Grossbritannien die Europäische Union verlassen.