Brexit-Spitzentreffen per Video am Montag

Die Europäische Union und Grossbritannien wollen Bewegung in die bisher ergebnislosen Verhandlungen für einen Handelspakt nach dem Brexit bringen. Für Montag planen EU-Ratspräsident Charles Michel, Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Premierminister Boris Johnson ein Spitzentreffen per Video, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten.