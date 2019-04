Brexit-Streit: Britische Regierung und Oppositionsspitze unter Druck

Eine Woche vor dem geplanten EU-Austritt Grossbritanniens am Freitag in einer Woche (12. April) stehen die Regierung und die Oppositionsspitze bei ihrer Suche nach einem Konsens zunehmend unter Druck. In der konservativen Regierungspartei wird die Kritik an Premierministerin Theresa May wegen ihrer Zusammenarbeit mit Labour-Chef Corbyn immer lauter. Auch bei Labour rumort es. Eine Gruppe von Abgeordneten forderte Corbyn am Donnerstag auf, kein zweites Referendum über den EU-Ausstieg zu unterstützen.