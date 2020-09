"Meine Einschätzung ist: Eine ungeregelte Situation würde sehr erhebliche Konsequenzen für die britische Volkswirtschaft haben. Europa wäre in der Lage, damit umzugehen", sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Samstag in Berlin. Es würde für Europa keine besonders schweren Konsequenzen bedeuten.

Natürlich beschäftigten sich EU und Deutschland mit der Möglichkeit, dass es nach Ablauf dieses Jahres keine Vereinbarung über die künftigen Beziehungen gebe. "Aber das haben wir sehr intensiv und sorgfältig bereits zum Ende des letzten Jahres hin getan."

Grossbritannien will den Brexit-Vertrag mit den Scheidungsdetails nach dem EU-Austritt in Teilen aushebeln. Dadurch wurden zuletzt die ohnehin schon zäh verlaufenen Gespräche über die künftigen Beziehungen beider Seiten überschattet. Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft wäre ein harter Bruch ohne Freihandelsabkommen ein Horror-Szenario.

(Reuters)