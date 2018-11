Brexit: Streit über Gibraltar-Frage noch nicht ausgeräumt

Der Widerstand Spaniens gegen das Brexit-Abkommen ist nach Angaben der EU-Kommission noch nicht ausgeräumt. Der Streit mit Blick auf das britische Überseegebiet Gibraltar "muss noch gelöst werden", sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag in Brüssel. Die Sache sei nicht erledigt. "Die Arbeit daran dauert an", fügte er hinzu.