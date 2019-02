Die Grossbank habe die Genehmigung von einem Londoner Richter erhalten, am 1. März Teile des Geschäfts nach Deutschland zu verlagern, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch.

Das gesamte Geschäft der englischen Einheit UBS Ltd. solle auf die UBS Europe SE übertragen werden, hiess es bereits in einem Bericht vom Vortag. Ein UBS-Sprecher bestätigte entsprechende Eingaben an das Gericht gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Mit dem Schritt werde die Einheit mit Sitz in Deutschland gross genug, sodass sie unter die Regulierung der EZB falle, hiess es. Die Transfer-Pläne würden Vermögenswerte im Wert von mehr als 32 Milliarden Euro einschliessen, schreibt Bloomberg am Mittwoch weiter.

Der Standort für den Aktienhandel bleibe indes in London, auch wenn Mitbewerber Pläne verfolgten, diesen woanders in Europa hin zu verlagern.

Der Brexit stelle ein "echtes und unmittelbares Risiko" dar, wurde die UBS in dem Bericht vom Dienstag zitiert. Und die Bank sei zu dem Transfer gezwungen, nachdem die Unsicherheit in den vergangenen Wochen zugenommen habe, wurde Martin Moore, ein Anwalt der Grossbank von einer Anhörung vor Gericht zitiert.

Das Datum für den Ausstieg Grossbritanniens aus der EU ist der 29. März 2019.

(AWP)