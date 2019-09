Brexit und Vorwürfe gegen Johnson überschatten Tory-Parteitag

Der Parteitag der britischen Konservativen in Manchester droht auch am zweiten Tag, von Brexit und Vorwürfen gegen Regierungschef Boris Johnson überschattet zu werden. Ob daran die geplante Ankündigung eines grossen Investitionspakets durch Schatzkanzler Sajid Javid am Montag etwas ändern würde, schien zweifelhaft. Milliarden sollen nach dem Willen der Regierung in Strassen, Busse, Bahnen und Breitbandinternet fliessen.