Brexit-Unterhändler hoffen weiter auf Durchbruch bis Mitte Oktober

Es sei das Ziel, bis zum EU-Gipfel am 18. Oktober fertig zu werden, bekräftigte der britische Brexit-Minister Dominic Raab am Freitag nach einem Treffen mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Dieser stimmte zu, fügte aber an, notfalls könnte man auch noch etwas mehr Zeit nehmen. Daran entscheide sich auch, ob ein Sondergipfel im November nötig werden könnte.

Grossbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. Beide Seiten verhandeln seit mehr als einem Jahr über einen Austrittsvertrag, kamen aber zuletzt kaum voran. Nun sprachen beide Unterhändler zwar von Fortschritten in den Verhandlungen, unter anderem bei der geplanten Sicherheitspartnerschaft. Bei den grossen Knackpunkten im geplanten Austrittsabkommen müsse man aber weiter an Lösungen arbeiten, sagte Raab.

Umstrittenster Punkt ist die Frage, wie man eine feste Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland vermeiden kann. Ohne eine detaillierte Regelung werde es kein Austrittsabkommen geben, bekräftigte Barnier./vsr/DP/jha

(AWP)