Brexit-Verhandlungen: EU-Unterhändler zeigt May rote Linien auf

In den Verhandlungen über den EU-Austritt Grossbritanniens kommen sich beide Seiten in einem entscheidenden Punkt weiterhin nicht näher. EU-Chefunterhändler Michel Barnier machte am Donnerstagabend nach Gesprächen mit seinem britischen Kollegen Dominic Raab deutlich, dass die britischen Vorschläge zu einer möglichen Zollvereinbarung für die Europäische Union nicht akzeptabel sind. Die EU könne unmöglich das Einsammeln von Zöllen und Mehrwertsteuerabgaben einem Nicht-Mitglied überlassen, sagte er.