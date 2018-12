Brexit-Vertrag wird laut Juncker nicht mehr aufgemacht

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Nachverhandlungen über den Brexit-Vertrag mit Grossbritannien noch einmal kategorisch ausgeschlossen. "Jeder muss wissen, dass der Austrittsvertrag nicht noch einmal aufgemacht wird", sagte Juncker am Dienstagmorgen im EU-Parlament in Strassburg. Er kündigte für den Abend ein Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May an.