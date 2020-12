Brexit-Vertrag zu Weihnachten? Unterhändler legen letzte Hand an

(Ausführliche Fassung) - Eine Woche vor Ende der Brexit-Übergangsphase haben die Unterhändler der Europäischen Union und Grossbritanniens am Donnerstag letzte Hand an ein umfassendes Handelsabkommen gelegt. Der Pakt soll Zölle verhindern und Reibungsverluste in den Hunderte Milliarden Euro schweren Wirtschaftsbeziehungen so gering wie möglich halten. Zudem soll er den EU-Fischern Zugang zu britischen Gewässern sichern und viele Alltagsfragen klären, etwa die Zusammenarbeit bei Polizei, Justiz oder Energieversorgung, aber auch den Studentenaustausch.