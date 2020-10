Brexit: Von der Leyen will Verhandlungen intensivieren

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Verhandlungen über einen Handelspakt mit Grossbritannien noch einmal intensivieren. Dies sagte die 61-Jährige am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. "Wir wollen einen Deal", fügte sie hinzu. Dies sei vor allem in der Corona-Krise und mit einem so engen Nachbarland wünschenswert - allerdings nicht zu jedem Preis.