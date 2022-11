Für Häberli ist das Ständeratspräsidium die Krönung einer langen politischen Laufbahn. Diese begann sie 1996 als Gemeinderätin in Bichelsee-Balterswil TG, noch im gleichen Jahr schaffte sie den Sprung in den Thurgauer Grossen Rat. 2003 folgte die Wahl in den Nationalrat und 2011 jene in den Ständerat.