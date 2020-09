Briten könnten laut Bericht bei Fischerei auf EU zukommen

In den stockenden Verhandlungen über einen Handelspakt für die Zeit nach dem Brexit könnte Grossbritannien der EU bei einem besonders strittigen Punkt ein Stück entgegenkommen. In einem internen Verhandlungspapier, aus dem der "Guardian" am Mittwoch zitierte, sollen die Briten für die Fischerei eine dreijährige Übergangsphase vorschlagen. Diese würde EU-Fischern mehr Zeit für die Umstellung geben. Zwischen 2021 und 2024 könnten die Fangquoten dem Vorschlag zufolge langsam heruntergefahren werden.