Britische Buchmacher einig: Johnson wird Premier bleiben

Die Buchmacher im wettbegeisterten Grossbritannien legen sich fest: Boris Johnson wird nach Ansicht der Wetter nach der Parlamentswahl am Donnerstag Premierminister bleiben und das Land mit einer absoluten Mehrheit seiner Tory-Partei regieren. Die Buchmacher lagen mit ihren Quoten in den vergangenen Jahren selten falsch, aber auch nicht immer richtig. So hatten ihre von den Wetteinsätzen geleiteten Prognosen etwa beim Brexit-Referendum im Jahr 2016 völlig versagt.