Britische Farmer warnen vor sinkenden Lebensmittelstandards

Britische Landwirte haben vor sinkenden Lebensmittelstandards in Grossbritannien nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase gewarnt. "Wir sollten keine Handelsverträge unterschreiben, die einen Wettstreit nach unten fördern", schrieb eine Vereinigung führender Farmer in einem Brief an die Zeitung "The Times" (Freitag). "Der Import von minderwertigen Agrarprodukten könnte das Aus für britische Farmer bedeuten und die Umwelt zusätzlich belasten."