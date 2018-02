Britische Labour-Partei kämpft für Zollunion nach dem Brexit

Die britische Labour-Partei will für eine "neue, umfassende Zollunion" mit der Europäischen Union nach dem Brexit kämpfen. Das kündigte der Chef der oppositionellen Partei, Jeremy Corbyn, am Montag in der englischen Stadt Coventry an. Damit könnten angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Londoner Parlament die Pläne von Premierministerin Theresa May zum EU-Austritt ins Schlingern geraten: Sie schliesst jegliche Zollunion mit der EU aus.