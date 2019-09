Britische Notenbank rückt von Horror-Szenario für harten Brexit

Dies sagte Notenbankchef Mark Carney am Mittwoch. Im November war sie noch von minus acht Prozent ausgegangen. Zum Vergleich: In der Finanzkrise waren es minus 6,25 Prozent.

Die Notenbank begründete die Revision damit, dass seit dem Ende vorigen Jahres die Vorbereitungen auf den Brexit weiter fortgeschritten seien. In einem Schreiben an Abgeordnete betonte Carney allerdings, die Szenarien seien lediglich eine Beschreibung dessen, was kommen könne. Es handle sich nicht um Prognosen des wahrscheinlichsten Ausgangs.

Bislang sieht es nach einem Brexit ohne Scheidungsvertrag aus, vor dessen schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft viele Verbände warnen. Premierminister Boris Johnson will das Land unbedingt Ende Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen.

Das Unterhaus sollte noch am Mittwoch über einen Gesetzentwurf abstimmen, der eine dreimonatige Verschiebung des Brexit-Termins bis zum 31. Januar 2020 vorsieht. Voraussetzung wäre dafür, dass es vorher kein neues Abkommen mit der EU über den Austritt Grossbritanniens gibt.

(AWP)