Britische Premierministerin May will Brexit-Vision vorlegen

Gesundheitsminister Jeremy Hunt sagte der BBC am Freitag, das Land werde keine erneute Bindung an die Europäische Union in Form einer Zollunion eingehen. Das Land werde sich aber in einigen Bereichen eng an EU-Bestimmungen orientieren, um reibungslosen Handel zu ermöglichen. Die EU-Seite sieht solche Vorschläge skeptisch.

Die Mitglieder der Zollunion einigen sich auf gemeinsame Aussenzölle - an den Binnengrenzen fallen keine Zölle an. Auf Grenzkontrollen im Warenverkehr zwischen den Mitgliedern kann deshalb verzichtet werden. Experten sehen in einer Teilnahme Grossbritanniens an einer Form von Zollunion die einzige Möglichkeit, wie eine befestigte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden kann. Grossbritannien wird die EU im März 2019 verlassen.

May droht in Sachen Zollunion eine Rebellion in den eigenen Reihen. Mehrere pro-europäische konservative Abgeordnete wollen eine künftige Zollunion mit der EU durch einen Gesetzeszusatz erzwingen.

Wie britische Medien berichteten, könnte Labour-Chef Jeremy Corbyn am kommenden Montag seine Unterstützung für die Tory-Rebellen andeuten. Die entscheidende Abstimmung im Parlament wird aber erst nach Ostern erwartet. Sollten die Rebellen erfolgreich sein, könnte das nach Einschätzung von Kommentatoren ein Wendepunkt im Ringen um die Zukunft Grossbritanniens ausserhalb der EU sein.

Ex-Premierminister Tony Blair attestierte der Regierung in London derweil, weiterhin Rosinen picken zu wollen. "Sie sind im Grunde immer noch in der "Bewahre-den-Kuchen-auf-und-esse-ihn-Stimmung" und das wird nicht funktionieren", schrieb Blair am Freitag auf seiner Webseite./cmy/DP/tos

(AWP)