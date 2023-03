Die konservative britische Regierung will die Social-Media-App Tiktok von Regierungshandys verbannen. "Wir werden Tiktok auf Geräten der Regierung mit sofortiger Wirkung verbieten. Das ist eine vorsorgliche Massnahme", sagte der zuständige Minister Oliver Dowden am Donnerstag im Unterhaus in London. Tiktok gehört dem aus China stammenden Konzern Bytedance. Im Westen gibt es die Sorge, dass die App zum Sammeln von Informationen über Nutzer durch chinesische Behörden missbraucht werden könnte.

16.03.2023 15:00