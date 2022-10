(Ausführliche Fassung) - Der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng hat Berichten widersprochen, wonach er die Vorstellung seines Haushaltsplans vorziehen will. Eine Äusserung von ihm am Vorabend beim Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham sei falsch interpretiert worden, machte der konservative Politiker am Dienstag im Gespräch mit dem Sender GB News deutlich. Kwarteng hatte gesagt, der Haushaltsplan werde "in Kürze" veröffentlicht. Damit habe er aber den 23. November gemeint, stellte Kwarteng klar.

04.10.2022 17:38