Britische Regierung will keine Lockdowns mehr

"Ich erwarte keine weiteren Lockdowns", sagte Javid am Sonntag in der BBC. Zugleich schloss er aus, dass nur noch Menschen mit einem sogenannten Covid-Ausweis der Zugang zu Großveranstaltungen ermöglicht werde. "Wir haben uns das gründlich angeschaut", betonte Javid. Man werde jedoch "die Pläne für Impfpässe nicht weiterverfolgen".

Premierminister Boris Johnson will in den kommenden Tagen seine Pläne für den Kampf gegen das Coronavirus in der kälteren Jahreszeit vorlegen, wenn sich die Menschen wieder verstärkt drinnen aufhalten. Johnson werde deutlich machen, dass die Impfkampagne funktioniere, sagte Javid dem Sender Sky News. "Natürlich wollen wir trotzdem sehr vorsichtig sein." So müssten einige Regeln etwa bei Reisen in Kraft bleiben.

Großbritannien gilt als eines der am stärksten von dem Infektionsgeschehen betroffenen europäischen Länder. Das Land hat allerdings sehr früh mit den Impfungen begonnen.

(Reuters)