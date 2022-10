Nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss hat die konservative Tory-Partei in Umfragen erneut deutlich an Zustimmung verloren. In einer am Donnerstag von dem Marktforschungsinstitut PeoplePolling für den Sender GB News durchgeführten Umfrage gaben 53 Prozent der Befragten an, sie würden die oppositionelle Labour-Partei wählen, wenn eine Neuwahl anstünde. Nur 14 Prozent wollten trotz der politischen Turbulenzen in der britischen Regierung in den vergangenen Monaten noch die Tories wählen. Die Liberaldemokraten kamen in der Umfrage auf elf Prozent.

21.10.2022 14:03