Britische Unternehmensverbände fordern rasche Brexit-Übergangslösung

Führende britische Unternehmensverbände erhöhen den Druck auf ihre Regierung in Sachen Brexit. Sie fordern den Verbleib des Landes in EU-Binnenmarkt und Zollunion, solange keine Anschlussvereinbarung in Sicht ist. Am Freitag wollten wichtige Verbandsvertreter Brexit-Minister David Davis bei einem Treffen mit der Forderung konfrontieren.