Britische Wirtschaft begrüsst Einigung auf Brexit-Übergangsphase

Die Einigung Brüssels mit London über eine Übergangsphase nach dem Brexit hat am Montag Anklang bei Vertretern der britischen Wirtschaft gefunden. "Das ist ein Meilenstein, auf den viele Unternehmen in ganz Grossbritannien gewartet haben", sagte der Generaldirektor des britischen Handelskammertags BCC (British Chambers of Commerce), Adam Marshall, einer Mitteilung zufolge. Die Einigung sei eine gute Nachricht für im Handel tätige Firmen auf beiden des Ärmelkanals, weil sie kurzfristig mit geringen oder gar keinen Folgen für ihr alltägliches Geschäft zu rechnen hätten.