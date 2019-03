Britische Wirtschaft bremst deutlich ab

Die britische Wirtschaft hat zum Jahresende hin deutlich an Schwung verloren. Wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs im Schlussquartal gegenüber dem dritten Quartal um 0,2 Prozent. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Das Tempo ist wesentlich geringer als im dritten Quartal, als das Wachstum 0,7 Prozent betragen hatte. Dieser Wert wurde nachträglich um 0,1 Prozentpunkte angehoben.