Britischer Aussenminister will am Donnerstag nach Washington reisen

Dies kündigt eine Regierungssprecherin am Samstagabend in London an. Am Donnerstag werde er dann zudem US-Aussenminister Mike Pompeo in Washington treffen. Obendrein werde Premierminister Boris Johnson in den nächsten beiden Tagen wahrscheinlich mit US-Präsident Donald Trump, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Lage sprechen.

Johnson hat sich bisher noch nicht öffentlich zu der Tötung des iranischen Top-Generals Kassem Soleimani durch einen US-Angriff geäussert.

(AWP)